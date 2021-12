Presidente confirma acerto do Vitória com atacante Marcelo

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, confirmou nesta sexta-feira, 3, a contratação de mais uma peça para a equipe na disputa da segundona. Em entrevista a uma rádio local, Carneiro deu como a certa a contratação do atacante Marcelo, de 21 anos, que pertence ao Cruzeiro.

"Marcelo está contratado. Seu contrato vai até o final desta temporada", resumiu o dirigente.

O atleta chega ao Rubro-Negro como parte do acordo entre o Leão e a Raposa na transferência de David, promessa do time do Vitória que foi vendido para a equipe alviceleste no final de 2017. Na negociação, era previsto a liberação de dois jogadores do Cruzeiro, sendo que, até o momento, apenas o lateral esquerdo Bryan havia desembarcado em Salvador para defender as cores do Leão.

Pelo clube de Belo Horizonte, o atleta não chegou a atuar como profissional. Entretanto, no time sub-20, em 2018, ele marcou seis vezes em um total de 13 partidas disputadas pela equipe mineira. Nesta temporada, Marcelo foi emprestado para o Ipatinga, onde disputou quatro jogos mas não marcou.

adblock ativo