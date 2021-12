Presidente ameniza críticas ao Vitória: “São absolutamente legítimas”

O presidente do Vitória, Ricardo David, esteve presente na entrevista coletiva de apresentação do técnico Paulo César Carpegiani nesta quarta-feira, 15, e também bateu um papo com os jornalistas. Questionado sobre as críticas que sua gestão vem recebendo por conta dos maus resultados dentro de campo na temporada, o dirigente foi bem sereno e amenizou as avaliações ao seu trabalho.

“A torcida é absolutamente legítima. A torcida quer vitória. Eu, como torcedor, eu também assisti a todos esses jogos, como torcedor, também fiquei muito triste. E estou fazendo, na minha condição de presidente, o que posso fazer, que é modificar. Eu não posso aceitar. Eu preciso modificar, e é isso que vem sendo feito. Ações de mudança. Do ponto de vista da torcida, são absolutamente legítimas. Do ponto de vista das críticas construtivas, das críticas técnicas da imprensa, absolutamente pertinentes. Sempre entendo as críticas”, disse.

O mandatário rubro-negro ainda aproveitou o momento para revelar que pretende utilizar um time sub-23 na disputa do Campeonato Baiano do próximo ano. “Tenho essa pretensão. Falei ontem com Burse. Agradeci o trabalho dele, a dedicação. É um treinador que terá muito futuro, aqui ou em outro clube. Falei que ele tinha uma missão muito importante. Pretendo usar o Sub-23, mas ele tem que me provar que o time é capaz. Não vou expor a camisa do Vitória no Campeonato Baiano se não tiver um time competitivo. Conversamos no sentido que esse sub-23 tem a mesma agenda que fazem os times do inteiro. Começam mais cedo, entram no Campeonato Baiano com nível de competitividade maior. Fazer exatamente isso”, completou o dirigente.

Por fim, David projetou uma classificação à Copa Sul-Americana neste ano. “Tenho esperança sim [conquistar vaga na Sul-americana]. Se eu não tivesse esperança, seria melhor eu renunciar. Espero chegar lá sim. Esse é o nosso planejamento”, encerrou o presidente.

