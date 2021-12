Preparador garante Vitória em alto nível físico no Baiano

Ruim, mas bom. A eliminação do Nordestão foi um banho de água fria para as pretensões do Vitória, mas a comissão técnica vai tirar proveito da tradicional frase "Há males que vêm para o bem". O preparador físico Sullivan Delavalle terá um mês para deixar o grupo em alto nível para o retorno aos gramados, no Baianão.

Segundo Sullivan, o Vitória tem três blocos de atletas com condições físicas diferenciadas. Na primeira, jogadores que retornaram em dezembro, como Gabriel Paulista, Lúcio Maranhão e Mancha. No segundo pelotão, aqueles que voltaram às atividades em janeiro, como David Braz e Fabrício.

"Teremos um tempo considerado ideal para que possamos estruturar a equipe de uma forma homogênea. Minha preocupação maior é com o terceiro bloco, daqueles jogadores que chegaram em fevereiro. Não tinha nem 15 dias de preparação física e estrearam pela necessidade da competição. Agora, infelizmente ou não, teremos tempo para trabalhar a parte física, técnica e tática", garante Sullivan.

Mesmo com este tempo livre para colocar o elenco rubro-negro para suar, o braço-direito do técnico Caio Júnior trocaria a pré-temporada forçada pela rotina do Nordestão. "Preferia o time jogando às quartas e domingos, mas seguindo na competição. Ideal seria se classificar e aproveitar este momento do Nordeste em que terão jogos apenas nos fins de semana. A falta de competição em alto nível é o que vai fazer falta e será o grande ponto negativo", garantiu o preparador.

Em meio ao desastre da eliminação, Sullivan diz que este ano será diferente para o setor físico para a maioria dos clubes brasileiros, graças à pausa no meio do ano para a Copa das Confederações. "Será um ano diferente. Aqui no Brasil, os preparadores físicos deveriam ser chamado de recuperadores físicos. Não temos muito o que fazer durante o ano todo. Em temporadas comuns, tirando dezembro e um pouco de janeiro, o atleta disputa competições o ano todo, com jogos de domingo à quarta. Quando atuamos? Na recuperação, apenas. Nesse ano será diferente. Seria melhor continuar no Nordestão, mas teremos este tempo e mais o período da Copa das Confederações para manter o grupo em alto nível", bradou.

Chato - Entre a saída do Nordestão e o benefício da pré-temporada, Sullivan confessa que será o grande vilão dos atletas. Segundo o preparador, nem todos gostam de tanto tempo apenas fazendo treinos físicos e táticos. E nem adianta variar o treino, como uma visita à praia. "Não existe trabalho errado. Existe trabalho mal direcionado. Não sou adepto do treino na areia. Tem explicações científicas para minha opção de preferir o campo, que é onde o atleta joga. Vale apenas para mudar a rotina do treino", completou.

Para alguns atletas, será um exercício também de paciência. Victor Ramos, boleiro confesso, garante que às vezes é chato apenas treinar. "Rapaz, ficamos com saudade do calor dos jogos, daquela ansiedade e do torcedor nas arquibancadas. É chato só treinar, mas será necessário para voltarmos aos gramados em alto nível", garantiu.

adblock ativo