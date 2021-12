Preparador físico Lucas Itaberaba assina com sub-20 do Palmeiras

Após ser desligado do Vitória, o preparador físico Lucas Itaberaba passou pouco tempo disponível no mercado. Ele assinou com o Palmeiras para integrar a comissão técnica do time sub-20.

O técnico da base do time paulista é Wesley Carvalho, que também fazia parte do Rubbro-Negro até 2017, quando conquistou o Campeonato Baiano do mesmo ano.

Itaberaba fazia parte do quadro de equipe técnica do Vitória há 12 anos. Durante o tempo, o preparador chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira de Base.

Mais mudanças

O coordenador técnico da base Laelson Lopes também foi desligado do clube, na manhã desta quinta, 30. O profissional, inclusive, acumulava interinamente as funções de técnico da equipe sub-20.

O coordenador, que estava na Toca do Leão desde 2017, possui longa rodagem no futebol baiano. Laelson já obteve passagens por equipes como Juazeirense, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista.

