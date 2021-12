Preparador físico Daniel Azambuja é demitido do Vitória

Após a saída do técnico Marcelo Chamusca, o preparador físico Daniel Azambuja também foi desligado do Vitória na tarde desta terça-feira, 19. A informação foi confirmada pela assessoria do clube.

Daniel Azambuja fazia parte do clube desde agosto de 2018, quando deixou a comissão técnica do Ceará, onde atuou como auxiliar.

O preparador, que acumula passagens por Grêmio, Internacional e Náutico, substituiu Lucas Itaberaba, que havia sido deslocado para participar da comissão técnica de Vágner Mancini.

Além do time profissional, Daniel Azambuja comandou ainda a preparação física do Leão no Brasileiro de Aspitantes, categoria sub-23.

