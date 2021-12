Preparação do Vitória para o clássico agrada Vagner Mancini

À véspera do Ba-Vi, o técnico Vagner Mancini se mostrou contente com o desempenho do time na preparação realizada durante toda a semana para o duelo contra o arquirrival tricolor no Barradão. "O Vitória teve uma excelente semana dedicado obviamente a fazer um grande BA-VI e é o que nós todos aqui esperamos", disse o treinador.

No treino realizado no Estádio de Pituaçu nesta sexta, 3, Mancini decidiu deixar os jogadores à vontade, na última atividade antes da partida contra o Bahia. Pela primeira vez, desde que reassumiu a equipe, o treinador liberou os jogadores para um rachão de dois toques em campo reduzido. Depois disso, Mancini relacionou 20 jogadores para o clássico.

A novidade na lista é a presença de Vander, que está recuperado de uma fratura no osso da mão esquerda. O atacante ficou de fora dos últimos quatro jogos do Leão na Série B. O recém-contratado Robert está totalmente livre das dores após a entorse no tornozelo e também foi relacionado.

Ainda sob clima de mistério, Mancini fez questão de desconversar quando perguntado sobre qual escalação seria utilizada. "Ainda tenho dúvidas, mas se não tivesse não anunciaria agora", ressaltou.

Departamento médico

O meia Mauri ainda se recupera de um traumatismo no joelho. Ele treinou separado do grupo nesta sexta. Já o meia Jorge Wagner e os volantes André Cruz e Luiz Gustavo também seguem vetados no time para se tratarem das contusões.

adblock ativo