Prefeitura monta operação para facilitar acesso ao Barradão

A boa fase do Vitória dentro de campo refletiu em uma ação do poder público para o próximo compromisso do rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro.

Para evitar congestionamentos no entorno do Barradão na partida contra o Corinthians, domingo, 3, será montada uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Algumas vias no bairro de Canabrava e região terão o trânsito modificado e, de acordo com o órgão de trânsito, a frota de ônibus será ampliada para facilitar o acesso dos torcedores.

O Vitória entra em campo contra o Corinthians no domingo, às 16h, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Com 45 pontos, o Leão ocupa a sexta posição e está a cinco pontos do grupo que garante vaga na Libertadores de 2014.

