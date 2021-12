Prefeito promete acordos para também beneficiar o Vitória

O prefeito ACM Neto (DEM) decidiu cortejar também os torcedores rubro-negros que ficaram com 'inveja' da entrega da certidão de Transcons por parte da prefeitura para o Bahia, na manhã desta sexta-feira, 26. Segundo ele, o Tricolor não será o único beneficiado com decisões da sua gestão.



"Como torcedor, nunca escondi meu amor pelo Bahia. Mas como prefeito, olho para os dois clubes de maneira igual. Torço para que o Vitória também suba", disse ACM Neto, cujo pai, Antônio Carlos Magalhães Júnior, é um dos conselheiros do Bahia.



"Em breve anunciaremos vantagens e acordos da prefeitura também para o Vitória. Estamos em conversas com o presidente do clube, Raimundo Viana, para anunciarmos benefícios tanto na parte tributária como na infraestrutura para toda aquela região do Barradão", disse, sem querer entrar em detalhes.



O Vitória já demonstrou interesse na aquisição de um terreno vizinho ao estádio para transformar em estacionamento para seus torcedores. O clube também busca a consolidação da obra da Via Expressa Barradão, de autoria do Governo do Estado.

adblock ativo