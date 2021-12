Precisamos ter postura forte fora de casa, diz Caio Júnior

Após o último treino em Salvador antes da partida deste sábado, 17, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, o técnico do Vitória Caio Júnior comentou sobre o difícil confronto que terá fora de casa contra o atual vice-líder da competição.

Ocupando a quinta posição, com 22 pontos, o Vitória conquistou apenas quatro deles fora do Barradão (uma vitória sobre o Náutico e um empate com o Coritiba). Por isso, o treinador rubro-negro espera que o jogo deste sábado marque o início de uma nova postura da equipe nas partidas fora de Salvador.

"Aqui no Brasil ainda temos isso, que não vi no Japão nem no futebol árabe. Acho que a mídia e o torcedor acabam influenciando a parte mental do jogador sobre o fator campo. Precisamos ter uma postura forte fora de casa. Fizemos isso contra o Coritiba. Agora temos dois jogos difíceis, contra Cruzeiro e Santos para mudar isso".

Apesar de considerar o Cruzeiro favorito ao confronto deste sábado, Caio espera que o Vitória se supere na partida e consiga mostrar que está no Brasileirão para lutar por uma das vagas na Libertadores em 2014.

"O Cruzeiro tem uma possibilidade de investimento superior ao Vitória. Fico orgulhoso de mesmo com um orçamento menor, estarmos disputando palmo a palmo. Teoricamente, o Cruzeiro é favorito. Precisamos mostrar mais fora de casa. Seria bom para esses jogadores jovens ganharem o jogo no Mineirão. Seria um feito ficar próximo da liderança. Foi assim que fiz com o Paraná em 2006. Parecia impossível, mas lutamos até o fim de conseguimos a vaga (na Libertadores)".

adblock ativo