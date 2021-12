Pré-candidato pede impugnação da eleição do Vitória

O Conselho Deliberativo do Vitória publicou na última segunda-feira, 4, uma rerratificação ao edital lançado no dia 26 de novembro, que previa eleição apenas para o presidente do clube. Agora, o pleito – que inicialmente serviria só para substituir Ivã de Almeida, após sua renúncia – também será para vice-presidente.

A modificação gerou insatisfação por parte do pré-candidato à presidência do clube Raimundo Viana, que entrou com um pedido de impugnação do edital, já que ele entende que o vice-presidente Agenor Gordilho ainda está em exercício no clube e, por isso, não deveria haver eleições para um cargo que está sendo ocupado no momento.

“Nós entendemos que não podemos chamar uma eleição para um cargo que está sendo exercido. Se Agenor renunciar, então não há nenhum problema”, afirmou Viana ao A TARDE. Curiosamente, Agenor já declarou apoio a Raimundo Viana. O candidato disse que espera uma posição do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Filho, que foi o autor do edital.

Procurado pela reportagem, Paulo Catharino confirmou ter recebido o pedido de impugnação de Raimundo Viana na tarde desta terça, 5, mas disse que ainda está o analisando, e que só vai ter uma posição depois disso. Questionado sobre se isso poderia afetar a data do pleito – marcado para a próxima quarta, dia 13 de dezembro, no Barradão, das 8h às 20h – Catharino informou que isso depende do que o Conselho Deliberativo vai decidir a partir da análise do pedido.

Eleição

Raimundo Viana ainda espera a definição em relação ao presidente em exercício Agenor Gordilho para anunciar o seu vice-presidente. Segundo ele, ainda não foi decidido, mas contou que há muitos candidatos para o cargo. “O meu grupo fez um apelo para que eu aceitasse concorrer à eleição. Espero que esta seja uma eleição tranquila”, finalizou.

O ex-presidente do clube ainda não inscreveu a sua chapa. As inscrições são até quinta, 7, às 18h, no Barradão.

Mais um candidato

A eleição do Vitória ganhou nesta terça mais um candidato. Além dos já confirmados Manoel Matos e Ricardo David – o ainda não inscrito Raimundo Viana – o conselheiro do clube Tiago Ruas, 35, também lançou candidatura ao pleito, que servirá para substituir o ex-presidente Ivã de Almeida, após sua renúncia ao cargo.

Tiago é diretor de vendas de uma imobiliária de Salvador e ainda não definiu quem será o seu candidato à vice-presidência. Ele é sócio do Leão há mais de três anos e entrou no Conselho Deliberativo após a última eleição

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo