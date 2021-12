Praticamente vetado, Marinho faz exame nesta sexta-feira

Principal jogador do Vitória, Marinho deixou a torcida com calafrios ao sair de campo aos 37 minutos do primeiro tempo do jogo de quarta-feira, 5, na Fonte Nova, em Salvador, com uma lesão muscular na coxa direita. O Rubro-Negro, que fazia boa partida, caiu de produção e levou 1 a 0 do Grêmio.

Nesta sexta, 7, será confirmado o tamanho do drama. O atacante fará um exame de imagem que identificará o grau da lesão e, consequentemente, o tempo de recuperação.

No entanto, para a tristeza geral, a participação de Marinho na próxima partida, quinta-feira, fora de casa, contra a Ponte Preta, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é praticamente impossível.

Nesta quinta, 6, o jogador esteve no clube nos períodos da manhã e da tarde para iniciar o tratamento. As dores na coxa, porém, seguiam fortes, o que indicava uma contusão no local. Em média, lesões musculares levam ao menos 15 dias para a recuperação. Os médicos do Vitória, cautelosos, deixaram qualquer diagnostico para esta sexta após o resultado do exame.

Uma compensação parcial pela perda de Marinho também deve ser confirmada nesta sexta. O meia Cárdenas, ausente das últimas duas partidas, está clinicamente recuperado. Nesta quinta, iniciou o trabalho de recondicionamento físico e, ao que tudo indica, vai ficar à disposição do técnico Argel Fucks para pegar a Ponte Preta.

Devolvê-lo ao time sem sacar Tiago Real, reforçando assim o meio de campo, é uma das alternativas para a ausência de Marinho.

De qualquer forma, o desfalque já está sendo muito lamentado no plantel. O goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do grupo, comentou: "Não dá para mensurar a perda que será Marinho não estar em campo. Todos nós lamentamos. Marinho está em grande fase, fazendo uma excelente temporada. Vamos procurar dar a volta por cima para, quando ele retornar, encontrar nossa equipe bem na tabela para ele desempenhar seu futebol com tranquilidade".

A partir desta sexta, em treino à tarde, Argel começa a preparar a equipe que vai encarar dois jogos seguidos fora de casa. Três dias após visitar a Ponte Preta em Campinas, o Vitória, na luta contra o rebaixamento, vai encarar o Sport em Recife, partida em que Marinho tende a ser desfalque outra vez.

Em compensação, ele deve ser a única baixa. O zagueiro Victor Ramos, assim como Cárdenas, está 100% recuperado de sua lesão e será reintegrado ao elenco nos próximos dias.

