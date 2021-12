Prata da casa, David ganha destaque no líder Vitória

No braço esquerdo, uma longa tatuagem. Na cabeça, um boné da banda de rap Racionais Mc's. Para quem vê de longe, David até pode lembrar um bad boy, porém sua voz calma e a timidez denunciam o verdadeiro jeito de ser do meia-atacante do Leão. "Gosto é de pagodão, e meu negócio é futebol mesmo", brinca. "Até curto algumas músicas do Racionais, mas comprei o boné pela beleza", confessa o prata da casa rubro-negro.

O garoto vindo de Vitória, no Espírito Santo, se sente em casa atuando pelo clube xará de sua cidade. Há quase dois anos morando no alojamento do Barradão, David, que será novamente titular no sábado, 22, diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Série B, se mostra maduro quando o assunto é correr atrás dos sonhos: "O Vitória me descobriu quando eu estava atuando pelo Rio Branco-ES. Nem pensei duas vezes ao receber a proposta. Deixei família, namorada... Bate saudade, mas o sonho de ser jogador fala mais alto".

Aos 19 anos, David começa bem sua trajetória no Leão. Com apenas 212 minutos jogando como profissional, ele foi um dos destaques do triunfo de 2 a 1 sobre o Santa Cruz, sexta, dando passe para o gol de Elton e deixando louca a defesa adversária. "Confesso que fiquei um pouco nervoso nesta estreia como titular. Porém bastou o jogo começar para esquecer tudo. Agradeço muito ao (técnico) Mancini pela oportunidade que ele está dando para todos", valoriza.

David também já marcou. Contra o Paraná, foi o autor do gol da vitória de 1 a 0, em Curitiba. "Gol de letra. Nada melhor do que começar assim, né? Fico contente por unir esta minha boa fase à do time. Não sei se teria esta liberdade no primeiro semestre. O Vitória passava por uma fase ruim e nada dava certo, inclusive para a turma da base que esperava oportunidade", lembra. O time titular ainda tem Ramon e Flávio oriundos da base.

David garante que não é alvo de brincadeiras. "Caçula sofre um pouco, mas a turma não costuma perturbar tanto. Bagunça maior é com a galera do alojamento. Nessas horas, bate saudade da tranquilidade de minha casa no Espírito Santo", relata ele, que ainda não sabe quando vai procurar um lugar mais calmo para morar. "Quando minha namorada vem para Salvador, fica meio difícil, né? Mas agora preciso focar só o futebol, e ela sabe disso, me apoia nesta fase de minha vida. E até gosta de ver meus jogos", conta.

Sem zoeira

Quem trouxe David ao Leão foi o ex-diretor das categorias de base, João Paulo, hoje responsável pela garotada do Palmeiras, que lembra quase ter perdido o atleta capixaba para o Atlético Mineiro.

"David chegou muito tímido, demorou para engrenar e ficou uns quatro meses sem jogar na base. Até que fomos a uma competição no México e ele arrebentou. Porém ele estava emprestado ao Vitória e com passe estipulado. O empréstimo terminou nas semifinais do Baiano Sub-20 do ano passado. Ele nem jogou as finais e voltou para o Rio Branco. Fizemos de tudo para trazê-lo novamente, mas o dono do time só queria liberar com o pagamento de R$ 200 mil, e eu soube que o Atlético estava na jogada. Aí, fizemos de tudo e conseguimos trazê-lo com um contrato de cinco anos", detalha João Paulo.

"Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo", canta Mano Brown, na música 'A Vida é Desafio', dos Racionais Mc's. Sugestivo para a joia rubro-negra, não?

