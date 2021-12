Poupado de treino, Dinei viaja com Vitória para Floripa

O Vitória treinou nesta sexta-feira, 21, no Barradão antes de viajar para enfrentar o Figueirense, neste domingo, 23, às 16 horas (horário de Salvador), em Florianópolis. Na atividade desta manhã, o atacante Dinei foi poupado por conta de uma lesão na coxa. Mas ele foi relacionado pelo treinador Ney Franco para a partida de domingo.

Já o volante Marcelo, que tinha sido relacionado inicialmente, foi vetado, porque está gripado. José Welison também está de fora, já que cumpre suspensão por ter recebido três cartões amarelos. Já Richarlyson, que cumpriu suspensão, retorna ao grupo.

A equipe viaja nesta tarda, às 14 horas. O grupo ainda vai treinar no sábado, 22, no Centro de Treinamento do Avaí.

