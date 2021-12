Poupado do triunfo diante do Guarani, pela reabertura do segundo turno, o lateral-direito Raul Prata participou dos treinamentos novamente nesta terça-feira, 24, e deve ficar à disposição do treinador Wagner Lopes para o duelo contra o Náutico, no próximo domingo, em Recife, pelo Brasileirão da Série B.

Poupado contra o Bugre, Raul Prata quer sequência de vitórias no segundo turno

Em entrevista coletiva, o defensor de 34 anos falou sobre a ausência diante do Alviverde de Campinas e ainda avaliou os períodos em que desfalcou a equipe na temporada. No Vitória desde março, Raul Prata participou de 19 jogos. Ele atribui as lesões ao calendário apertado, mas garante que está recuperado.

"Nesse último jogo não foi uma lesão que me tirou. Foi o cuidado da fisiologia junto com a preparação física e a comissão técnica. Em comum acordo preferimos eu não jogar para não ter um risco. Eu fui poupado para não me machucar. Sobre as lesões que tive, foi o acúmulo de jogos. Lógico que é ruim ter lesões musculares. Eu tive, mas estou 100% recuperado", garantiu o lateral-direito.

Após uma incômoda sequência de oitos jogos sem vencer pela Segundona, o Vitória iniciou o segundo turno com o pé direito e conseguiu seu terceiro resultado positivo no campeonato. Desde que Wagner Lopes assumiu a equipe, em três partidas, foram dois empates e um triunfo conquistado.

O defensor avaliou que a vitória sobre o Guarani pôde trazer um novo ânimo ao grupo rubro-negro. Segundo ele, a ideia é que o Leão da Bassa consiga virar a página e escrever uma história melhor na segunda perna do campeonato, de preferência com uma sequência de vitórias.

"Nós também acreditamos e estamos trabalhando para que essa sequência de vitórias venha. Agora veio a primeira vitória do segundo turno, já no primeiro jogo. Então o que a gente mais quer é isso, ganhar os jogos e, com certeza, com sequência de vitórias. Três, quatro jogos seguidos para sair de vez da parte de baixo e começar a ter uma certa, tranquilidade [...] Então o primeiro passo que foi primeiro jogo de segundo turno foi dado", falou o defensor.

Mesmo com os 3 pontos contra o Bugre, Raul Prata afirmou que o pensamento do time precisa ser "jogo a jogo". Ele ratificou que, ao longo de 38 rodadas, como é o caso do Brasileirão da Série B, cada partida pode ser importante para as pretensões do time no final da competição.

"Nós estamos pensando jogo a jogo. Lógico que fizemos um primeiro turno muito ruim e agora iniciamos segundo turno já com uma vitória importante, contra um adversário que vem bem no campeonato. Essa vitória nos dá nos dá um ânimo para começar esse segundo turno e fazer diferente do que a gente fez no primeiro. Um campeonato de pontos corridos, como é o Brasileiro, acho que cada jogo é muito importante", analisou Raul.

Duelo contra o Náutico

Já que é para pensar jogo a jogo, o próximo compromisso do Leão da Barra será no domingo, 29, diante do Timbu, no estádio dos Aflitos, em Recife. Há cinco jogos, daria para dizer que seria uma das missões mais complicadas do clube baiano no campeonato. No entanto, o que aconteceu com o Náutico neste período foram cinco derrotas consecutivas, resultados que culminaram com a demissão do técnico Hélio dos Anjos.

Apesar da má fase dos pernambucanos, Raul Prata pregou respeito pelo adversário, que liderou a segunda divisão durante boa parte do primeiro turno. Com relação ao Rubro-Negro, o lateral garantiu que chega com fôlego reforçado para o confronto, motivado pelo desejo de deixar a zona de rebaixamento.

"Um jogo muito difícil. Por mais que o Náutico venha de resultados negativos, mas é uma equipe que liderou campeonato por um bom tempo. Fez excelentes jogos durante o campeonato e não é toa que conseguiu pontuar bem. Sobre a vitória, nossa lógica nos dá uma tranquilidade, não porque nosso momento não é tranquilo, mas nos dá uma confiança, uma motivação que a gente pode fazer bons jogos, vencer e melhorar no campeonato para que a gente consiga sair mais rápido possível dessa parte de baixo da tabela, que zona rebaixamento, e começar pensar depois em coisas melhores e maiores", finalizou Raul Prata.

