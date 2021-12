Pouco utilizado, Luan Ferreira rescinde com o Vitória

Em semana de chegadas e despedidas, o atacante Luan Ferreira rescindiu contrato com o Vitória na tarde desta quarta-feira, 20. De acordo com a assessoria do clube, o atleta estava emprestado até junho de 2020 e o vínculo foi encerrado com o clube de forma amigável.

No Leão desde março do ano passado, Luan foi muito pouco utilizado. O jogador, que veio do Santa Rita, de Alagoas, teve uma lesão muscular e passou boa parte da temporada revezando entre o departamento médico e a equipe sub-23.

Durante o tempo em que esteve no clube, Luan Ferreira atuou em apenas seis jogos - todos esse ano - e não marcou nenhum gol.

adblock ativo