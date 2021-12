"Posição que me sinto muito bem", afirma Vico sobre atuar como meia

Com Gabriel Santiago e Eduardo lesionados, além de Alisson Farias retornando de contusão e ainda precisando pegar ritmo, coube ao atacante Vico a missão de ser a peça central do meio-de-campo do Vitória e articular as jogadas do time durante a partida contra o Sampaio Corrêa, ocorrida no último sábado, 20, pela 4ª rodada do Nordestão.

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 22, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, o atleta falou sobre essa função que tem sido desempenhada por ele em algumas partidas pelo Leão da Barra. Apesar de ser um ponta direita de origem, ele afirmou que gosta de atuar mais centralizado no campo.

“É uma posição que gosto de jogar. Já tive algumas atuações ali por dentro. No próprio Ba-Vi, no segundo tempo, joguei por ali. É uma função que eu gosto de jogar, gosto de articular bastante, achar alguns passes. É uma posição que me sinto muito bem, tanto ali quanto pela direita”, garantiu Vico.

O empate em 1 a 1 com a ‘Bolívia Querida’, inclusive, não foi muito bem visto por parte da torcida. Apesar do ponto somado fora de casa, o desempenho do time e as inúmeras chances desperdiçadas pelo Rubro-Negro foram os principais alvos das críticas.

“A cobrança é válida. É uma crítica construtiva, algo para melhorar, evoluir. Vejo como algo positivo. Reconheço que essas oportunidades não podem ser perdidas, ainda mais em jogos importantes como a gente teve. Mas é seguir trabalhando”, falou o atacante.

Por fim, o atacante ainda falou sobre o impasse que tem acontecido no futebol de muitos estados brasileiros, referente a paralisação dos campeonatos por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. De acordo com Vico, qualquer decisão irá prejudicar um grupo de pessoas e não cabe a ele decidir o certo a fazer, apenas “acatar e seguir”.

“É uma situação muito delicada para falar sobre isso. Se falar que sou a favor de parar, é muito difícil. A gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo com isso. Uma pandemia que está atingindo todas as pessoas. Só que ao mesmo tempo que eu sei que se parar, vai atingir outras pessoas. Não cabe a mim dizer se eu sou a favor ou contra. O que nosso governo, nosso estado, achar o que é melhor, a gente tem que acatar e seguir. É um momento muito delicado. Se parar, alguns vão ficar felizes, outros vão ficar tristes. É uma situação muito delicada para eu dar minha opinião sobre isso”, encerrou o jogador.

