Portões do Barradão são pichados após tropeços do Vitória

Mais um caso de revolta da torcida do Vitória sobre o mau desempenho do time na temporada. Nesta quinta-feira, 16, os portões que dão acesso ao Estádio Barradão amanheceram pichados com os dizeres "Fora Alexi Portela", "Fora Jorge W." e " Diretas Já".

Portela é presidente do Conselho Fiscal do Leão e apoiou as candidaturas do ex-presidente Carlos Falcão e do atual mandatário Raimundo Viana. Um dos alvos do protesto também foi o meia Jorge Wagner, 36 anos, contratado no início desta temporada, mas que não vem agradando os torcedores. O experiente jogador atuou em 13 partidas e marcou somente três gols. As pichações pediram ainda a implementação de eleições diretas no clube. Atualmente, os conselheiros elegem o presidente do Vitória.

Em abril do ano passado, as paredes da parte externa do estádio rubro-negro também foram pichadas com as frases "Fora Falcão" e "Queremos raça". Na ocasião, o time havia perdido o título do Baianão para o arquirrival Bahia, além de ter sido eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

