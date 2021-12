Portal faz lance a lance do Ba-Vi deste domingo

O portal A TARDE faz o lance a lance do Ba-Vi deste domingo, 21, a partir das 15h30. O jogo que acontece na Arena fonte Nova, às 16h, é decisivo para as duas equipes que buscam sair da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. O primeiro Ba-Vi pelo campeonato, neste ano, terminou empatado em 1 x 1.

O rubro-negro, mandante do jogo, está na lanterna da competição com 21 pontos, uma derrota não seria nada bom, além de permanecer na zona, pode permitir que os adversários aumentem a distancia. Já a um triunfo pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento a depender de outros resultados.

Já o Bahia tenta confirma uma boa fase, se vencer será a sua terceira vitória consecutiva, mas se perder, pode se complicar ainda mais. O tricolor baiano começou a rodada em 16º, mas com os resultados deste sábado, 20, já está na 17ª, é primeiro time da zona de rebaixamento.

Tudo indica que Ney Franco vá repetir o time que começou a partida contra o Fluminense, na última quarta, mas durantes os treinos, ele deu pistas de que pode fazer uma mudança no time. O zagueiro Roger Carvalho pode entrar no time no lugar de José Welison, dessa foorma, Luiz Gustavo seria avançado para atuar no meio-campo.

A provável escalação rubro-negra é: Gatito Fernández; Nino, Luiz Gustavo, Kadu e Juan; José Welison (Roger Carvalho), Cáceres, Richarlyson e Marcinho; Willie e Dinei.



No Bahia a tendencia é que Gilson Kleina coloque em campo a mesma equipe dos dois últimos jogos, só não vai poder contar com o suspenso Guilherme Santos. Branquinho e Maxi Biancucchi, que entraram bem diante do Botafogo, podem seguir no time.

O tricolor deve ir a campo com Marcelo Lomba; Railan, Demerson, Lucas Fonseca e Pará; Rafael Miranda, Uelliton, Léo Gago e Emanuel (Branquinho); Kieza e Rafinha (Maxi).

