Portal faz lance a lance de Vitória x Criciúma

O portal A TARDE realiza a partir das 17h, deste sábado, 25, o lance a lance da partida entre o Vitória e o Criciúma, que acontece no Barradão. O jogo é válido pela 31ª rodada e as duas equipes brigam para sair da zona de rebaixamento. Apenas 1 ponto separam o rubro-negro, que está na 17ª posição com 31 pontos, do time catarinense que está na lanterna com 30 pontos.

O Vitória vem de duas derrotas consecutivas, contra o Cruzeiro em casa e do Corinthians, jogo realizado em Cuiabá-MT. Já o Criciúma ainda não venceu como visitante no campeonato brasileiro, e o Tigre só conseguiu cinco empates em 15 jogos disputados.

No primeiro turno, deu Leão, lá no Heriberto Hülse, pelo placar de 3 a 1. Caio anotou dois gols e Ayrton fez outro, enquanto Serginho descontou para os anfitriões.

O técnico Ney Franco não poderá contar com o meia Marcinho, vetado pelo departamento médico, com dores na coxa direita. Outro desfalque é o volante Luiz Gustavo, suspenso.

Nino Paraíba está de volta à lateral direita. O volante Adriano também está liberado. O lateral esquerdo Danilo Tarracha foi reintegrado ao grupo principal e relacionado.

