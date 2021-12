Portal faz lance a lance de Figueirense e Vitória

O Portal A TARDE faz neste domingo, 23, o tempo real da partida entre Vitória e Figueirense, a partir das 15h30 (horário da Bahia). O jogo acontece em Florianópolis (SC), no estádio Orlando Scarpelli. As duas equipes brigam para fugir da zona de rebaixamento. O time catarinense se vencer garante a permanência na Série A. Já a equipe baiana precisa do triunfo para continuar fora do Z4.

Na busca de mais uma reabilitação, após empatar em casa com o Coritiba, adversário direto na briga contra a degola, o Vitória enfrenta mais um catarinense. No primeiro turno, o rubro-negro vinha de oito jogos sem triunfo até bater o Criciúma por 3 a 1, fora de casa, com dois gols do atacante Caio e um do lateral direito Ayrton. Na época, saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 14ª posição.

Contra a Chapecoense, não foi diferente. O Leão vinha de duas derrotas, para Grêmio e São Paulo, mas ganhou em Chapecó e deixou o Z-4. Desta vez, o Vitória não está entre os quatro últimos, mas tem a mesma pontuação do Coritiba, o 17º, que abre o grupo da degola.

A escalação do time baiano ainda é um mistério. Nos dois treinos que fez em Salvador, o técnico Ney Franco não deu pistas do time que entra em campo. Certo mesmo é que Richarlyson está de volta após suspensão. A provável equipe do Vitória é: Wilson; Nino, Kadu, Roger Carvalho e Mansur; Adriano, Richarlyson, Cáceres e Marcinho; Vinícius e Dinei.

Já o Figueirense tem quatro mudanças em comparação a equipe que venceu o Botafogo, na quarta-feira, 19. Roberto Cereceda está suspenso e Marquinhos lesionado, com isso, o técnico Argel conta com a presença de Marquinhos Pedroso, para a lateral esquerda, e com Nirley, para a zaga. Na lateral direita, Jefferson retorna e também Giovanni Augusto, no meio de campo, assume a vaga de Felipe. O time catarinense ir a campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Jefferson, Thiago Heleno, Nirley e Marquinhos Pedroso; Dener, França, Marco Antônio e Giovanni Augusto; Pablo e Marcão;

