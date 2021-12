Portal A TARDE faz lance a lance de Vitória x Internacional

O Portal A TARDE faz em tempo real o lance a lance da estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro, neste sábado, 19, às 18h30. O rubro-negro inicia a competição contra o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

As equipes chegam em momentos distintos no começo da temporada. O Internacional conquistou o título do Campeonato Gaúcho, enquanto o Vitória perdeu para o rival Bahia. Na Copa Nordeste, foi eliminado pelo Ceará.

O time baiano terá quatro desfalques, Hugo cumpre um jogo de suspensão por punição do STJD no ano passado. Caio, emprestado pelo Internacional, não pode jogar por questões contratuais. Escudero se recupera de cirurgia no joelho, assim como Mineiro, que está com um dedo fraturado.

Já os donos da casa tem dois desfalques para o jogo, o lateral Gilberto está com a seleção de base. Maurides segue em acompanhamento médico para se recuperar de lesão.

Em 2013 o Vitória ficou na 5ª posição a dois pontos do Botafogo, 4º colocado, e não se classificou para a Libertadores. E o objetivo da equipe é de, ao menos, repetir o bom desempenho de 2013. Já o Inter amargou o 13º lugar na edição passada.

Ney franco, técnico do time rubro-negro, deve mandar os seguintes jogadores a campo: Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Dão e Mansur; José Welison, Neto Coruja, Cáceres e Juan; Marquinhos e Dinei

O técnico do time gaúcho deve mandar a campo a seguinte escalação: Dida; Cláudio Winck, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D'Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura

adblock ativo