Por vaga no G4, Vitória pega invicto Coxa no frio paranaense

Acostumado com o calor da capital baiana e da energia de sua torcida, o Vitória entra em campo às 18h30 deste domingo, 28, com dois adversários complicados pela frente: os 5º C previstos na hora do duelo e ninguém menos que o Coritiba, vice-líder do Brasileirão e, até agora, invicto no Couto Pereira.

Os dois times brigam na parte de cima da tabela e, caso derrote o Coxa, o Vitória vai a 17 pontos e ultrapassa o time paranaense. Na rodada seguinte, o rubro-negro pega o Botafogo, também fora, em mais um confronto direto pela liderança.

Se o Coritiba tem o fator campo a seu favor - quatro triunfos em quatro partidas em casa -, o Leão já arrancou três pontos longe do Barradão e tem em seu elenco o artilheiro do campeonato, Maxi Biancucchi, com seis gols anotados.

Por outro lado, o time da casa tem o maestro Alex como cérebro do time, em ótima fase, com quatro gols e quatro assistências em oito jogos.

O técnico Caio Júnior destacou que o Vitória vive "um momento crucial" na competição pelo fato dos dois próximos adversários estarem na parte de cima da tabela. Caso some os seis pontos, contra Coritiba e Botafogo, o Leão vai a 20 pontos e pode retornar da "mini-turnê" fora de casa como líder do Brasileirão.

Coritiba - Com somente uma derrota em casa em 2013, o Coxa tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro atuando no Couto Pereira e vai contar com o apoio do torcedor. Além disso, o técnico Marquinhos Santos conta com o bom entrosamento do time para a partida contra o Vitória, adversário direto no topo da tabela.

O time não vai contar com o zagueiro Leandro Almeida, suspenso, e Emerson foi confirmado ao lado de Chico na defesa. Outra alteração em relação ao time que empatou com o Atlético-PR na última rodada será na linha de frente. O centroavante Deivid sofreu uma entorse no tornozelo durante um treinamento na quinta-feira, 25, e Bill entra em seu lugar.

Vitória - O Leão sabe que não terá vida fácil no Couto Pereira e Caio Júnior optou em fortalecer a marcação. Com a ausência de Nino Paraíba, o treinador escalou Fabrício ao lado de Victor Ramos na defesa e deslocou Gabriel Paulista para a lateral direita.

Sem fazer mistérios na escalação do time, Caio disse que vai fortalecer o setor defensivo não escalando Daniel Borges, lateral de origem, mas garantiu que não vai fazer marcação especial no meia Alex.

O recém-contratado André Lima foi relacionado para a partida e vai pintar como opção no banco de reservas. Outro atacante que também viajou com o grupo para Curitiba, foi Pedro Oldoni, que se destacou nos treinamentos durante a semana. A dupla de ataque titular segue com Dinei e Maxi Biancucchi.

