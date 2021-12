Por redenção, Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão

Só uma vez neste Brasileiro o Barradão viveu dia de casa cheia, quando a maioria dos seus 35 mil lugares foi preenchida. Na luta contra o rebaixamento, 28.387 pagantes assistiram à derrota por 2 a 1 para o Flamengo em 10 de setembro pela 24ª rodada.

Neste domingo, 23, o Vitória terá chance de se redimir com a torcida. Às 16h, pela 32ª rodada, recebe o Cruzeiro em duelo direto. Com 35 pontos, o Leão é o 17º colocado, primeiro time dentro do Z-4. Porém, sairá de lá se vencer hoje, pois passará os mineiros, que têm 38 pontos, mas perderão no saldo de gols.

Mais de 20 mil torcedores são esperados no Barradão para um confronto que será ainda uma revanche. Em julho, na terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória foi eliminado pelo Cruzeiro com duas derrotas por 2 a 1. A Raposa mineira está nas semifinais do torneio, viva na luta pela taça.

Mandá-la para o lugar que por hora ocupa na zona de rebaixamento será uma vingança para o Vitória, em especial para metade de seus titulares de linha, que defenderam a equipe de Minas Gerais, mas saíram após a diretoria não ter interesse em mantê-los no plantel. São o lateral Diego Renan, o volante Willian Farias e o trio de ataque Marinho, Kieza e Zé Love (Na época do confronto pela Copa do Brasil, Zé Love não estava no time, mas quem jogava em seu lugar era Dagoberto, outro ex-Cruzeiro).

Do quinteto, três estão escalados. Já Diego Renan disputa vaga com Euller. Marinho, por sua vez, será desfalque, pois vem de lesão muscular. David é o provável substituto.

“Só temos uma opção contra o Cruzeiro: vencer. A torcida pode esperar um Vitória empenhado. Vamos conquistar os três pontos para sair da zona de rebaixamento e não voltar mais para ela”, disse Zé Love.

Além do triunfo coletivo, alguns atletas buscam também a redenção individual. Um é Kieza, que só marcou um gol neste returno. Foi contra a Chapecoense, no 4 a 1, fora de casa, pela 28ª rodada. Quanto o assunto é Barradão, ele não marca desde a 11ª rodada, no 1 a 1 com a Ponte Preta. São seis jogos em branco.

Zagueiro determinado

Outro que busca redenção particular é o zagueiro Victor Ramos, que não atua há dois meses e hoje substitui Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Neste segundo semestre, Victor teve problemas com a torcida, que criticava sua fama de baladeiro, chegou a ser afastado do elenco por faltar a um treino e ainda sofreu uma lesão no pé esquerdo.

“Nunca fiquei triste com as criticas. Torcedor tem mais é que cobrar. Sei que errei. Se nós, jogadores, botamos o Vitória na zona de rebaixamento, então é nossa obrigação tirá-lo. Por isso, lutei muito para me recuperar da lesão. Quem teve fascite plantar (lesão que sofreu) sabe que não é fácil. Eu vinha treinar de manhã, vinha de tarde, tratava a lesão em casa... Eu falava para todo mundo: 'estou doido para voltar. Quero ajudar o Vitória'. Contra o Cruzeiro será o jogo da nossa vida. Vamos ferver este caldeirão do Barradão”.

Mistério no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, faz mistério quanto à escalação. A questão é que, embora tenha vindo a Salvador com força máxima, ele deve colocar alguns titulares no banco de reservas. O intuito é poupá-los para o duelo de quarta, contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil.

Entre os possíveis poupados, estão o zagueiro Bruno Rodrigo e o atacante Rafael Sóbis. No Vitória, além de Marinho, são desfalques os volantes Amaral e Marcelo.

Vitória x Cruzeiro - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

Quando: domingo, às 16h (horário da Bahia)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Herman Brumel Vani (trio de São Paulo)

Vitória - Fernando Miguel, Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, José Welison (Tiago Real) e Cárdenas (Serginho); David (Euller), Zé Love e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Cruzeiro - Rafael, Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rafael Sóbis; Ábila e Arrascaeta. Técnico: Mano Menezes

adblock ativo