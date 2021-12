Por precipitação, atleta do Vitória é dado como desaparecido

O volante do Vitória Luís Alberto deu um susto em seus familiares e chegou a ser dado como desaparecido pelo pai, que deu queixa em uma delegacia no último domingo, 22.

Mas tudo não passou de uma precipitação, segundo nota da assessoria do clube. Segundo o jogador rubro-negro, que é evangélico, o 'sumiço' foi porque Luís Alberto participou de um vigília após o empate em 0 a 0 contra o Grêmio e estava com o celular desligado.

"Após o jogo (de sábado) fui a uma vigília e meu celular descarregou. Meu pai ligou para minha casa e minha mulher disse que eu ainda não havia chegado e como demorei, ele ficou preocupado, foi a uma delegacia e acabou registrando o BO", disse Luis Alberto, por meio da assessoria do Vitória.

Luís Alberto esteve na manhã desta segunda-feira, 23, na Toca do Leão, onde fez o tratamento com o fisioterapeuta Michel Aguiar. O jogador, que sofreu uma lesão contra o Grêmio, é dúvida para a partida no domingo, 29, fora de casa contra o Atlético-PR.

