"Por parte do Vitória, já está tudo acertado", afirma Manoel Mattos sobre Fonte Nova

As conversas entre Vitória e Arena Fonte Nova estão, finalmente, muito próximas de chegar ao fim. Nesta quinta-feira, 1º, Manoel Mattos, membro do conselho administrativo do clube, confirmou o acerto do Rubro-Negro com a administração do estádio, faltando apenas a assinatura do contrato para oficializar a decisão.

Em contato com o Portal A TARDE, Manoel afirmou que, agora, não depende mais do Leão para a concretização do acordo. "Por parte do Vitória, já está tudo acertado. Agora, aguardamos apenas a confirmação por parte da própria Arena Fonte Nova ou do governador", afirmou o conselheiro.

Por fim, ele informou a duração do contrato e revelou que será nos mesmos padrões do arquirrival. "O contrato será nos mesmos moldes do Bahia, com as mesma condições e três anos de duração".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

