Por força de contrato, Arouca desfalca novamente o Vitória

O volante Arouca segue de fora no Vitória e não poderá enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ausente na derrota para o Grêmio, por conta de suspensão, o jogador não poderá enfrentar a equipe paulista por causa de uma cláusula contratual.

Como pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Leão, Arouca não poderá atuar novamente, desta vez por causa de um acordo entre as equipes, desfalcando o time rubro-negro. Sem o experiente atleta, o técnico interino João Burse deve manter o polivalente Ramon na função de marcação do meio de campo.

O elenco do Vitória desembarca em Salvador nesta segunda-feira, 13, após a goleada sofrida para o Grêmio em Porto Alegre, e se reapresenta na terça, 14. Com 19 pontos na tábua de classificação, o Leão está na 16ª colocação do Brasileirão.

