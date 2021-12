Ponte Preta diz que acertou com atacante do Vitória

Uma notícia pegou a diretoria do Vitória e os torcedores rubro-negros de surpresa nesta quarta-feira, 16. Enquanto apresentava o novo treinador do clube, Vinicius Eutrópio, o vice-presidente da Ponte Preta, Giovanni Dimarzio, anunciou a contratação do atacante Rhayner.

Dimarzio disse que as negociações com o atacante estão avançadas, faltando apenas a assinatura do contrato, e que ele pode ser confirmado ainda nesta semana como reforço alvinegro. Rhayner, de 25 anos, foi um dos destaques do rubro-negro na Série B deste ano.

O vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, se disse surpreso com a informação. "Eu vi essas notícias pelas redes sociais e pela imprensa. Minutos antes dessa história começar a circular, o empresário dele havia conversado com o Vitória e nada foi comentado", afirmou.

Além de Rhayner, a Macaca já tem acerto para a próxima temporada com o volante Eurico e atacante Hugo Ragelli, do Cruzeiro, além de Rafael Carioca, ex-Paraná, e o lateral-direito Nino Paraíba, também com passagem pelo Leão.

adblock ativo