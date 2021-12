Planejamento do Vitória projeta dar espaço a garotos da base

No sub-20, eles foram campeões baianos, do Nordeste e vice-campeões brasileiros. No sub-17, faturaram o estadual, o nacional e possivelmente teriam levado o regional se a competição tivesse ocorrido. Os feitos da nova safra de talentos do Vitória geram a expectativa de um 2016 promissor.

No planejamento da próxima temporada, cerca de 10 garotos devem ser incorporados em definitivo ao elenco profissional ainda em janeiro. O número pode aumentar a depender do fôlego financeiro do clube para contratações e caso alguns jovens valores se destaquem na Copa São Paulo de futebol júnior, que vai ocorrer entre 3 e 25 de janeiro.

"Os resultados que eles conseguiram provam seu valor. E, na reta final deste ano, alguns já começaram a treinar no profissional, a exemplo de Nickson e Yan, que inclusive já jogaram no time de cima (foram titulares na partida contra o Santa Cruz, na última rodada da Série B, quando o Vitória já havia conquistado o acesso). Eles vão se juntar a atletas da base e que já estão estabelecidos no profissional, como Rafaelson (atacante), Ramon (zagueiro) e Flávio (volante)", declarou o vice-presidente do Vitória, Manoel Matos.

Nickson e Yan, meia-atacantes, retornaram à base na reta final da Copa do Nordeste sub-20 para ajudar o time a levar a taça, em título obtido no dia 2 de dezembro. Entre março e maio, Yan já havia sido destaque da conquista da Copa do Brasil sub-17, na qual também se sobressaíram o meia Geovane, o centroavante Eron e o atacante Gabriel.

Este último já se apresenta ao profissional com os demais no dia 5 de janeiro. Os outros dois vão liderar o Leão na Copa São Paulo e, quando voltarem, também devem se juntar ao time de cima.

Amadurecimento

Mais promessas são o lateral Alef, que tem passagens por seleções brasileiras de base, e o centroavante Léo Ceará, que, em maio, chegou a ter oportunidades no time de cima, mas logo retornou às categorias inferiores. Agora, com mais bagagem, é candidato a emplacar no profissional.

"Léo tem uma história muito bonita na base do Vitória e passou por várias etapas de amadurecimento. Em 2013, encantou o técnico Ney Franco, que o levou para o profissional. Em 2014, teve uma segunda oportunidade, mas voltou à base, pois ainda estava em formação. Na cultura brasileira, em que o importante é fazer gols, estava tudo certo para ele. Só que, no profissional, é preciso algo a mais. Ele está adquirindo essa experiência e agora será muito útil", disse Carlos Anunciação, diretor da divisão de base do Vitória.



"Espero que o torcedor tenha paciência com esses garotos. Não é de uma hora para a outra que eles ficam prontos para o profissional. Com a maturidade, darão grandes frutos ao Vitória", emendou.

