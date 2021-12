Pivô da polêmica do tapetão, Heverton está na mira do Leão

Mesmo na reserva da Portuguesa, o meia Heverton pode mudar o destino do Brasileirão após entrar supostamente de forma irregular na competição, defendendo a Lusa. Porém, seu destino em 2014 pode ser o Vitória. Segundo o atleta, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, do portal IG, o Leão o procurou para uma possível contratação.

"Tenho uma história grande na Portuguesa e não queria sair nesta situação. Porém, tenho propostas para jogar fora e também do Coritiba, do Vitória e do Bahia", resumiu o atleta. O Leão briga com o futebol do Catar e da Coreia do Sul.

Recém-rebaixado com o Vasco, o meia Pedro Ken também está na mira do Vitória. O empresário do jogador, Carlos Corsini, confirmou ter sido procurado pela diretoria rubro-negra, mas não existe nada acertado. Tudo vai depender da liberação do Cruzeiro. Ken atuou no Vitória em 2012.

