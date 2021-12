Pivetti inicia semana com trabalho tático na Toca do Leão

O Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 29, e retornou à terceira semana de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura. Os trabalhos da equipe principal foram voltados para aspectos físicos, técnicos e táticos.

Antes de pisarem nos gramados, os atletas fizeram exercícios na academia da Toca do Leão e, em seguida, ouviram uma preleção ministrada pelo treinador Bruno Pivetti. Em seguida, o novo comandante aplicou treinamentos técnicos e táticos, utilizando o campo 2.

Na parte externa do campo do Barradão, os preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira trabalharam a parte com os goleiros Yuri, César, Lucas Arcanjo e Ronaldo. Enquanto, isso, o uruguaio Martín Rodriguez ficou na fisioterapia, em mais uma etapa de recuperação da cirurgia no joelho.

O grupo retorna ao batente nesta terça-feira, 29, na Toca do Leão.

