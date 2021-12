O meia argentino Leonardo Pisculichi foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 13, na Toca do Leão. Ele foi anunciado na quinta, 12, fez os exames pela manhã e, à tarde, treinou com o restante da equipe, mas só foi apresentado oficialmente para imprensa nesta manhã.

Da Redação

Pisculichi se apresenta e promete botar nome na história

Pisculichi chegou ao Leão com boas referências. Fez sucesso no River Plate em 2014 e ainda é amigo de Escudero, também meia canhoto e ídolo do Leão entre 2013 e 2015. Para facilitar o entrosamento da torcida com seu nome, de difícil pronuncia, ele informa o apelido que ganhou no Brasil. “Pisco. Todo mundo já me chama assim”.

Seu objetivo, ele diz, é fazer história no Leão. “Todo atleta quer jogar no futebol brasileiro. Quando recebi a proposta, falei com Escudero. Ele me disse que o Vitória é um clube sério, com boas perspectivas. Vou trabalhar com afinco para escrever meu nome aqui”.

Pisculichi, que terá a concorrencia de Dátolo e Cleiton Xavier pela posição, se diz um atleta versátil. “Trabalho bem lances de falta. E, se precisarem, posso jogar como atacante. Já joguei e fui bem assim”.

Ficha do jogador:

Nome: Leonardo Nicolás Pisculichi

Nascimento: 18 de janeiro de 1984, em Rafael Castillo, Argentina

Pé: canhoto

Altura: 1,75

Clubes: Argentinos Juniors, Mallorca, Al-Arabi (Catar), Shandong Luneng (China) e River Plate

