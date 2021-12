Pisculichi desembarca em Salvador para reforçar Leão

O meia Leonardo Pisculichi desembarcou em Salvador no início da noite desta quarta-feira, 11, e foi recebido pelos dirigentes rubro-negros Gerson Figueiredo e Léo Amoedo. Nesta quinta-feira, 12, o craque argentino que fez sucesso no River Plate vai ser apresentado e assinar contrato, junto com o meia Gabriel Xavier, que também chegaria na noite de ontem.

Pela manhã, os jogadores que já fazem a pré-temporada no CT do Barradão concluíram as avaliações física e médica. Somente os goleiros Fernando Miguel, Wallace e Ronaldo foram ao campo e treinaram com bola.

À tarde, enfim, rolou o reencontro com a bola: foram 10 minutos de bobinho e 15 minutos de treino técnico - posse de bola em campo reduzido, sob comando do técnico Argel Fucks.

O zagueiro Fred voltou de Porto Alegre e iniciou a avaliação médica e física. Cleiton Xavier, após a apresentação, também iniciou a sua avaliação.

adblock ativo