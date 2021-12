Pineda é apresentado oficialmente na Toca do Leão

O Vitória apresentou nesta segunda-feira, 16, mais um gringo para a temporada 2017: o atacante chileno Jean Paul Pineda, de 27 anos. Ele já estava treinando com o grupo e veio por empréstimo do Córdoba, da Espanha. Tem contrato até junho.

O jogador chega para brigar por uma vaga no ataque do Leão com os colegas Deivid e Kieza. O elenco conta também com outros dois estrangeiros recém-contratados: os meias argentinos Jesús Dátolo e Leonardo Pisculichi.

Pineda e Pisculichi não participaram do treino comandado pelo técnico Argel Fucks. Precisaram resolver os trâmites burocráticos necessários para a contratação. Ainda assim, Pineda fez o mesmo treino que o restante da equipe, mas de forma separada.

Em entrevista coletiva, o meia-atacante se colocou à disposição para jogar no jogo-treino contra o Atlântico, quarta, 18. “Mas quem decide isso é o técnico”, ponderou. A última partida oficial de Pineda foi em maio de 2016, ainda pelo Córdoba.

Nesta terça, 17, às 15h, o Leão faz a apresentação oficial do meia Gabriel Xavier.

Juliana Lisboa

