Pica-Pau quer aproveitar pré-temporada para ser titular

Dinei machucado e Maxi Biancucchi fora do Vitória. Motivos suficientes para o atacante William Henrique aproveitar a pré-temporada, que começa na próxima segunda-feira, e sair na frente na formação do time que será considerado titular pelo técnico Ney Franco.

"Não toquei na bola nas férias, mas me cuidei fisicamente para entrar voando na pré-temporada. Ano passado fui afastado e não pude mostrar meu futebol. Acabei entrando num ritmo diferente dos demais e não consegui acompanhar. Em 2014, será diferente. Estarei no elenco desde o início até o final", disse William.

Em 2013, o Pica-Pau jogou 15 partidas no Brasileirão, mas só foi titular em duas delas. "Fui emprestado duas vezes, enquanto o grupo titular se firmava. Mesmo assim fiz gols importantes e posso melhorar ainda mais. Desta vez, brigo diretamente pela vaga de titular e com a preparação adequada", completou o atacante.

Pelo menos no ataque, a temporada 2013 teve seus donos: Marquinhos, Dinei e Maxi Biancucchi. Porém, apenas o prata da casa se apresenta na próxima segunda. Dinei, que fez cirurgia no rosto, só retorna em fevereiro. Maxi não renovou contrato e está fora do clube.

Com apenas Marquinhos na condição de 'medalhão', William ganha chance, assim como outros que não tiveram tantas oportunidades em 2013. Entre os que permanecem na equipe, os centroavantes Rômulo e Pedro Oldoni brigam pela camisa 9, pelo menos enquanto Dinei não retorna da lesão no rosto.

Rômulo, artilheiro do último Baianão pelo Bahia de Feira, jogou apenas quatro vezes no Brasileirão, nenhuma com o status de titular. Ele ainda não jogou com Ney Franco, mas a diretoria espera que o atacante também brilhe este ano.



Reforços

Por enquanto, nenhum outro concorrente vai atrapalhar os planos dos atacantes que estão no clube. Segundo o diretor de futebol do Leão, Raimundo Queiroz, chegou a hora de observar o elenco que permanece. "Foram oferecidos diversos nomes, mas o ataque não é prioridade agora. Oldoni tem contrato até maio e estamos observando a evolução de André Lima, que pode permanecer no clube, dependendo da sua recuperação. Rômulo também terá oportunidade", afirmou o diretor do Vitória.

