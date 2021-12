Petkovic testa mudanças no time titular do Vitória

O treinador Petkovic testou, nesta quarta-feira, 31, mudanças no time titular do Vitória para o jogo deste sábado, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

Uma delas é o recém-chegado Thallyson na lateral esquerda, no lugar de Geferson, bastante criticado pela torcida. Outra é o também lateral Patric no lugar do volante Willian Farias, que, se recuperando de um desconforto na coxa, ainda é dúvida.

Para finalizar as novidades, Pet começou a testar Neilton no ataque, como centroavante, junto com Paulinho e Kieza jogando pelas pontas. Com isso, David foi para o banco.

A equipe do Vitória treinou com: Fernando Miguel, Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Thallyson; Uillian Correia, Patric e Cleiton Xavier; Neilton, Paulinho e Kieza.

Além das novas peças, Petkovic vai contar com um reforço importante: Gabriel Xavier garantiu estar “100% curado” – treinou nesta quarta.

