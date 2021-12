Petkovic não é mais diretor de futebol do Vitória

A crise no Vitória ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, 24. Sem treinador após a demissão de Alexandre Gallo, e sem presidente definitivo após a licença de 90 dias tirada por Ivã de Almeida, o mau momento do Leão fez mais uma vítima. Desta vez, quem disse adeus ao clube foi o diretor de futebol Dejan Petkovic.

A reportagem tentou contato com Agenor Gordilho, presidente interino, mas não obteve retorno. Em meio à crise, o time cancelou a entrevista coletiva marcada para a tarde desta segunda e os dirigentes se reuniram durante toda a tarde. Até o início da noite, os cartolas ainda estavam em reunião. Por volta das 20h, o clube oficializou a decisão com uma nota no site oficial.

Pet chegou ao Leão no dia 3 de maio como gerente de futebol. De lá até aqui, exerceu também outras duas funções: foi técnico e gerente. Virou diretor depois da demissão de Sinval Vieira, em junho.

Como técnico, Petkovic comandou a equipe em quatro oportunidades e perdeu em todas as ocasiões. Na função de dirigente, foi responsável pela contratação de alguns atletas do plantel do Vitória atual, entre eles Carlos Eduardo, Danilinho, Santiago Tréllez, Yago e Filipe Soutto. O último deles foi o lateral esquerdo Juninho, que nesta segunda fez exames médicos no clube. O jogador, entretanto, ainda não assinou contrato com o Leão.

Além de Petkovic, Gallo, Sinval Vieira e Ivã de Almeiida, também deixou recentemente o Vitória o diretor jurídico Augusto Vasconcelos.

Nas mãos de Tanajura

Sem técnico e diretor de futebol, o elenco está sendo comandado, pelo menos em campo, pelo técnico interino Flávio Tanajura. No sábado, 22, após o último jogo, Tanajura chegou a dar boas vindas ao treinador Carpegiani, mas logo depois a informação foi desmentida por Petkovic.

Carpé teria recuado da decisão de treinar o Vitória por conta de uma proposta feita por uma equipe chinesa. Até o momento, o Leão ainda não decidiu seu novo comandante. Outro forte nome é o de Vágner Mancini, técnico que mais treinou o Leão na história do clube. Ele, que agora mora em Salvador, recebeu uma sondagem do então diretor Petkovic através do seu empresário, o ex-jogador Fábio Melo. O último trabalho de Mancini foi na Chapecoense, time do qual foi demitido há três semanas.

O treinador que chegar terá o desafio de conviver com o péssimo momento da equipe, que perdeu em casa para a Chapecoense no último sábado: 2 a 1. Foi o quarto revés seguido do clube, que atualmente está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com apenas 12 pontos somados até aqui.

Treino

Apesar das indefinições no clube, o time se reapresentou e treinou nesta segunda no Barradão. Surpresa, Kieza apareceu para treinar, ainda em recuperação da cirurgia no ombro. O jogador deu apenas voltas ao redor do gramado.

O treinamento foi focado nos atletas reservas, enquanto os titulares realizaram apenas uma atividade regenerativa na academia da Toca.

*Sob a supervisão do Editor-Coordenador Luiz Teles​

