Petkovic espera contar com Kieza e Willian contra o Timão

A esperança para o técnico Petkovic era que no treino desta sexta-feira, 19, à tarde, ele já tivesse a certeza que poderia montar seu desfalcado Vitória com pelo menos os 'reforços' importantes do atacante Kieza e do volante Willian Farias. Mas com o primeiro ainda finalizando a transição do departamento médico para o campo, e com o segundo temporariamente vetado após sentir um desconforto na coxa direita na quinta, 18, o treinador do Leão só saberá neste sábado, 20, com quem poderá contar para o importante jogo de domingo, 21, às 16h, contra o Corinthians, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os médicos do Rubro-Negro reavaliam na manhã condição dos dois atletas. Além deles, o Vitória já não poderá contar com o lateral direito Patric, o zagueiro Kanu, o meia Gabriel Xavier e o centroavante André Lima, todos vetados pelo DM.

Se não puder contar com Kieza, Petkovic testou duas opções ofensivas nos treinos da semana: o meia-atacante argentino Pisculichi e centroavante, cria da base, Rafaelson. Já para a frente de zaga, caso o capitão Farias seja vetado, o técnico terá que improvisar, avançando o zagueiro Fred para o setor, compondo a dupla de defesa com Alan Costa e Renê Santos.

Perguntado sobre as dificuldades de, em sua primeira semana de trabalho, quando ainda está conhecendo melhor os jogadores do elenco, ter de enfrentar tantos problemas de desfalques, Petkovic deu espaço também para o 'manager' falar. “É difícil não poder contar com eles. Somente com trabalho e planejamento o Vitória vai chegar a ter seu elenco completo, com aquele 'problema bom' para o treinador, de ter apenas que escolher os melhores. Mas isso não se faz da noite para o dia...”, avaliou.

A tendência é que o time titular do Vitória para domingo seja escalado com: Fernando Miguel; Leandro Salino, Alan Costa, Renê Santos e Geferson; Fred (Willian Farias), Uillian Correia e Cleiton Xavier; David, Rafaelson (Kieza ou Pisculichi) e Paulinho.

Treino na Fonte

O treino desta sexta aconteceu no gramado da Arena Fonte Nova, palco do jogo de domingo (o Barradão passa por pequena reforma par a instalação de um novo sistema de acesso ao estádio). Não houve coletivo, mas Pet trabalhou variações de situações de jogo, como saída de bola, faltas e escanteios, além de uma atividade tática em campo reduzido.

Com um ambiente descontraído, houve espaço até para o elenco dar as boas vindas aos novos contratados do clube: os laterais Thallyson e Caique, e o atacante Todinho, todos eles regularizados e aptos para estrear no Brasileirão. Apenas neste sábado, após a liberação ou não de Willian Farias e Kieza, Petkovic vai elaborar a lista de relacionados.

adblock ativo