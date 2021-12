Petkovic é novo treinador do Vitória

Depois de muitos mistérios e nomes especulados, o Vitória anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, 11, o novo treinador para o restante da temporada. Trata-se do sérvio Dejan Petkovic, de 44 anos, um dos maiores ídolos da história do Leão. Pet, que já era gerente de futebol do clube desde a semana passada, foi oficializado durante coletiva na sede do clube.

Segundo Sinval, o sérvio foi convidado para comandar o clube à beira do campo após o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano. O problema foi que o gringo recusou. A diretoria continuou as investidas, mas na última segunda, 8, o gringo recusou mais uma vez.

"Ele disse que veio para ser gestor. Entendi perfeitamente a recusa de Pet. É um problema ético que respeito, mas continuamos a conversar", contou o dirigente.

No entanto, a diretoria do Vitória não desistiu até Petkovic aceitar o cargo de treinador. Além disso, ele será manager do clube. "Ele quer com o Vitória tudo que a gente vem pensando. O novo treinador é Pet, mas não se prendam a isso. Ele vai ser o novo treinador e vai ser o manager".

Falando pela primeira vez como treinador do Vitória, Pet explicou a nova função e garantiu Wesley Carvalho na comissão técnica. "Vou continuar uma gestão e, ao mesmo tempo, a função do técnico. Uma função nova, baseado no que fiz isso na base do Atlético-PR. Consegui ter resultados muito bons. Ainda vai ter que chegar o meu auxiliar, que sempre trabalhou comigo. Mas o Wesley vai ser um dos meus auxiliares. Eles têm capacidade de dirigir".

Petkovic é o novo técnico do Leão! 🔴⚫️ — E.C. Vitória (@ECVitoria) 11 de maio de 2017

Experiência como treinador

Ele chega para substituir Argel Fucks, demitido após derrota por 2 a 0 no Ba-Vi, que resultou na eliminação da Copa do Nordeste. Nos dois jogos da final do Baianão, o time foi comandado pelo auxiliar Wesley Carvalho.

Petkovic já teve experiências como treinador após encerrar a carreira como atleta. Ele passou por Atlético-PR (2014), Criciúma (2015) e Sampaio Corrêa (2016).

O gringo atuou no Vitória entre 1997 e 1999. Foram 90 jogos com a camisa rubro-negra, marcando 59 gols. Pet ainda teve passagens pelo Venezia, da Itália, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco.

