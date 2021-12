Pet tem semana livre para moldar ‘nova cara’ do Vitória

De folga. Foi assim o dia do Vitória e do novo técnico Dejan Petkovic logo após o empate em 0 a 0 com o Avaí, no domingo, 14, no estádio da Ressacada. Mas a partir da tarde desta terça-feira, 16, o elenco já volta ao batente de olho no jogo contra o Corinthians, no domingo, 21, às 16h, no Barradão, pela 2ª rodada do Brasileiro.

O novo técnico terá uma semana para começar a implementar a nova filosofia de jogo da equipe – Pet comandou apenas as duas atividades que antecederam o duelo contra o Leão da Ressacada.

A semana de treinamentos também servirá para tentar recuperar os jogadores machucados, que ficaram de fora da estreia. O atacante Kieza (lesão muscular) e o zagueiro Kanu (com dores no joelho) se recuperam das contusões e já estão na fase de transição.

O volante Bruno Ramires foi submetido a uma pequena cirurgia na coxa por causa de um edema. Já o centroavante André Lima está em recuperação de uma fascite plantar (lesão na sola do pé). Gabriel Xavier, com um edema, está próximo de retornar.

O Leão espera poder contar com os novos contratados já no domingo: o atacante Todinho e o lateral Thalysson, que ainda não tiveram os nomes publicados no BID.

