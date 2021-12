Pet revela lista de dispensa no Vitória; Cárdenas e Pineda estão na relação

O diretor de futebol Dejan Petkovic revelou nesta terça-feira, 13, que oito atletas estão fora dos planos do Vitória para o restante da temporada. A informação foi divulgada um dia depois de a imprensa divulgar uma suposta lista de dispensa com 10 nomes. Entre os jogadores que não seguirão no clube, estão os estrangeiros Pineda e Cárdenas. Pisculichi, dado como certo na relação que vazou, segue no elenco com situação indefinida.

Em coletiva, na Toca do Leão, Pet negou que os jogadores tenham contrato rescindido de imediato, porém, alguns não serão mais aproveitados. "Tem jogador que acaba contrato mês que vem, é o Pineda. Conversei com ele que o Vitória não tem interesse de renovação. Não é dispensa, é fim de contrato. Comuniquei o atleta e o empresário dele. Se não me engano, o contrato dele vence 8 de julho", explicou.

Pelo Vitória, Pineda disputou 18 partidas e marcou três gols. Além do chileno, o meia Sherman Cárdenas é outro que não deve atuar mais pelo Leão. "O Cárdenas, desde que eu cheguei aqui, não fazia parte dos planos. O Cárdenas a gente está buscando um acordo, procurar outro clube. Um excelente jogador, mas que não deu certo", disse o dirigente.

Contratado por empréstimo do Atlético Nacional, em 2016, Cárdenas não conseguiu se firmar como maestro do Leão e perdeu espaço no time. A diretoria agora busca um outro time para repassar o colombiano.

Pisculichi incerto e jovens fora

Com 37 jogadores no elenco, o Vitória buscar reduzir o elenco para abrir espaço para novas contratações. Da lista de dispensa que bombou na segunda, o nome que mais chamou a atenção foi o de Pisculichi, que tem contrato com o rubro-negro até o fim do ano. O meia sofreu uma lesão que o tirou de campo por três meses e precisou ser submetido a uma cirurgia.

Na coletiva desta terça, Petkovic revelou uma conversa com o argentino, na qual abordou a concorrência interna no elenco e que deixou à cargo do próprio jogador a definição sobre o futuro dentro do clube.

"Pisculichi conversei com ele ontem, mas foi um papo que não tem nada a ver com dispensa. Eu contava com ele, mas quando ia jogar, se machucou. A coisa mudou, talvez não tenha oportunidades, mas ele continua trabalhando. É um bom jogador, um bom profissional, falei que a gente está disponível para ajudar como ele quiser. Empréstimo não sei, talvez se ele quiser buscar outra situação, ou voltar a fazer parte do grupo. Falei que com os novos jogadores, ele não deve ser primeira opção. Vai ter que voltar a buscar espaço no time", revelou.

A relação de atletas fora dos planos é composta também por seis pratas da casa: Flávio, Vinícius, Borges, Alex Galo, Bruno Bispo e Alef. Da lista divulgada na segunda, o goleiro Gustavo foi o único não citado. Segundo o diretor do Rubro-Negro, alguns jogadores foram avisados de que não serão mais aproveitados e receberam folga de uma semana.

'Um cara que vamos ter que ajudar é o Flávio. O contrato vence em outubro. Se eu seguro ele aqui, ele não joga mais em lugar nenhum. Falei com ele, vou falar com empresário, para ele buscar outro lugar, para ele não perder seis meses. É um garoto muito profissional, que se dedica muito, mas vai ter pouco espaço no time".

