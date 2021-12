Pet pode ter sete desfalques no seu 1º jogo em casa como técnico

Na preparação para seu primeiro jogo em casa como técnico do Vitória, Petkovic tem à vista vários problemas de desfalque para a partida deste domingo, na Fonte Nova, contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão.

Além das ausências no último jogo, contra o Avaí, o Vitória ainda pode perder o lateral direito Patric, que sentiu um desconforto na coxa. O zagueiro Kanu é dúvida para a partida, já que não se recuperou plenamente de uma sinovite no joelho esquerdo. De acordo com a assessoria do clube, a expectativa é que ele esteja pronto para o jogo.

Ainda assim, sobe para sete o número de atletas que podem não entrar em campo: Kanu, Patric, André Lima, Gabriel Xavier, Kieza, Bruno Ramires e José Welison (os dois últimos já vetados).

Apresentações

Treinaram nesta terça-feira, 16, com Pet apenas os jogadores que não começaram a partida contra o Avaí. Os titulares fizeram academia e massagem.

No campo, o comandante apresentou aos atletas o assistente técnico Mauro Fonseca, o Maurinho, e o preparador físico Léo Cupertino, que trabalharam com ele no Criciúma e no Sampaio Corrêa. As atividades consistiram em aquecimento, posse de bola e jogo em campo reduzido.

Para David, atacante que tem se tornando peça importante especialmente com as lesões dos colegas, a proposta estratégica do novo treinador é bastante ofensiva.

“Ele foi jogador até pouco tempo atrás, gosta de jogar pra frente. Ainda estamos nos conhecendo, mas vamos aprimorar as coisas com o que ele passa para a gente”, disse.

Para David, esse jogo ofensivo vem a calhar contra o Corinthians. “Sabemos da qualidade do Corinthians. Sabemos que não podemos vacilar, é uma grande equipe”, disse.

