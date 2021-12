Pet e Willian Farias têm versões diferentes para substituição do volante

A fase do Vitória não é nada boa. Depois de ter perdido para o Coritiba por 1 a 0 e entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube começa a demonstrar também problemas fora das quatro linhas.

No segundo tempo do jogo na noite deste sábado, a insatisfação do torcedor com a atuação ruim do rubro-negro já era nítida. No entanto, as vaias e gritos de “burro” direcionados ao técnico Petkovic tomaram conta da Arena Fonte Nova aos 33 minutos, quando o treinador tirou Willian Farias de campo para entrada de Rafaelson.

Na saída de campo, o volante teve conversa ‘acalorada’ com Pet. Mas em entrevista à imprensa depois da partida, o jogador negou que tenha havido discussão, mas deixou claro a insatisfação com o desempenho do time. "Ele [Pet] só perguntou se estava tudo bem. Falei que sim. Estava discutindo sobre um lance do jogo com Paulinho e Cleiton [Xavier]. Só isso. Eu não [fiquei chateado]. Sou funcionário do clube. Cumpro ordens. Se ele me tira, como vou falar para não sair? Eu vou sair. Foi opção dele mesmo", afirmou o volante à Rádio Metrópole.

Apesar de Willian Farias ter dito que a substituição foi feita por opção do treinador, Pet deu versão diferente em entrevista coletiva. Segundo o técnico, o próprio jogador havia pedido para sair minutos antes da substituição.

"Não sei exatamente o tempo, mas Willian Farias pediu para sair. Falei que segurasse. Ele entrou no aquecimento sentindo um pouco. Ele quis ir para o jogo como guerreiro. Depois, quando queríamos buscar o resultado, tomamos o gol”.

Conforme o treinador, a medida também foi para preservar o jogador, que se recuperou de uma lesão na semana passada. “Ele sentiu a perna direita, um pouco pesada, pediu para sair. Então decidi botar mais um atacante para a gente tentar correr, e o Pisculichi jogando no meio-campo, praticamente um 4-4-2 nesse momento. [Willian Farias] Não pediu [para sair] naquele momento. Tinha pedido antes, há uns cinco, dez minutos. Foi minha opção naquele momento. Para poupar ele”, justificou.

Com o revés em casa, o Vitória caiu para a 17ª posição da tabela. Na próxima rodada, o Rubro-Negro vai ao Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense. O jogo será realizado no Maracanã, no próximo sábado, 3 de junho, às 21h, e o leão estará em busca de seu primeiro gol e triunfo na Série A.

