Pet comanda treino e inicia transição para o Brasileirão

Mesmo mantendo o interino Wesley Carvalho como treinador responsável para a partida de estreia no Brasileirão, neste domingo, 14, contra o Avaí, o técnico Petkovic já começou a se entrosar com os jogadores em campo, e comandou seu primeiro treino nesta sexta-feira, 12.

A transição parece estar sendo gradativa: até então, Pet – que também é gerente de futebol do Leão – disse que tinha apenas assistido alguns treinos, mas nunca tinha comandado atividades.

Segundo os jogadores, ainda não dá para avaliar o novo comandante pelo pouco tempo que tiveram juntos. Mas, para Cleiton Xavier, a decisão de colocarem Pet como treinador foi acertada.

“Foi uma boa escolha, até porque o Pet conhece bem o clube, tem um carinho enorme por ele, e é recíproco. Esses dias que ele passou aqui, está nos conhecendo. A gente espera poder ajudar ele nessa nova função”, disse o meia.

Mas concordou que o tempo ainda é curto para ter uma opinião sobre o método do novo treinador. “[Ainda é] pouco tempo. A gente ainda está se conhecendo. A gente sabe da qualidade dele. É sempre bom ouvir, porque a gente sabe o que ele fez no futebol. A gente está agregando coisas que a gente já vinha fazendo, e ele está melhorando algumas coisas”, ponderou.

Boa campanha

Já o capitão, Willian Farias, preferiu não comentar sobre o novo treinador por não conhecê-lo bem. O volante, no entanto, acredita que o grupo está fortalecido com o bicampeonato estadual e vai para Florianópolis motivado.

“Temos que trabalhar forte para fazer uma campanha diferente da que fizemos no ano passado. Nós queremos passar longe da zona de rebaixamento. Nem pensamos nisso. Nosso foco aqui é fazer um campeonato de muita regularidade para estarmos sempre no bloco da frente da competição”, garantiu.

Farias também lamentou que o Vitória não vai poder contar com cinco atletas importantes para a equipe – seis, se contar o volante Zé Welison, que volta a jogar em outubro. “Temos alguns desfalques importantes, jogadores que estavam atuando com regularidade, mas também contamos com um elenco muito forte. Tenho certeza que todos os atletas que entrarem vão procurar fazer o melhor para o Vitória iniciar sua caminhada na Série A com um grande resultado”, acredita.

