Permanência do técnico divide conselheiros do Vitória

É uma afirmação quase empírica: todo boato tem seu fundo de verdade. No final do Ba-Vi de domingo, 1º, quando os refletores do Estádio Barradão já estavam apagados, os repórteres receberam a informação de que o técnico do Vitória, Ricardo Drubscky, havia sido demitido. Foi uma 'quase verdade'.



Após o empate em 1 a 1 com o Bahia, conselheiros pediram a destituição imediata do treinador para o presidente do clube, Carlos Falcão.



"O presidente escutou a exigência e se reuniu com a diretoria após o clássico para tomar uma decisão. Porém, depois de conversas, (o diretor de futebol) Anderson Barros achou melhor manter Drubscky. Alguns conselheiros influentes se revoltaram, o que dividiu o grupo. Dificilmente ele fica após quarta-feira (contra o América-RN, em Natal, pelo Nordestão), mesmo vencendo", assegurou um conselheiro que pediu anonimato.



Logo após o boato circular nas rádios, Falcão tratou de desmentir o ocorrido: "Caiu? Quem disse que Drubscky caiu? Já sabem quem é o novo treinador? Tudo isto não passa de boato". Na reapresentação de ontem o clima foi tranquilo. O treinador comandou normalmente a equipe no primeiro treino após o clássico.



"Viaja com o time e vai comandar a equipe contra o América de Natal. Ele continua sendo o treinador da equipe e confiamos no seu trabalho", afirmou o vice-presidente Epifânio Carneiro, sem mencionar se Drubscky cai em caso de derrota nesta quarta, 4.



Apesar de balançar, os números do treinador não são dos piores. Seu aproveitamento é de 62% em oito jogos oficiais. Foram quatro triunfos, três empates e uma derrota para o Confiança, por 1 a 0, em 4 de fevereiro.



Seu problema maior é que o time, mesmo não perdendo, também não está convencendo. Nos últimos quatro jogos, com dois triunfos e dois empates, todos em Salvador, o Vitória saiu sob vaias da torcida, incluindo o Ba-Vi.



Jogos fora

Drubscky terá um desafio grande para manter-se no cargo. Após cinco partidas em Salvador, chegou a hora de o Leão atuar três vezes seguidas longe de casa. Nesta quarta, encara o América, em Natal. No domingo, pega a Juazeirense, em Juazeiro. Depois, vai a Porto Seguro para enfrentar o Serrano, pelo Nordestão.



"Estamos bastante atentos a isso e já temos uma programação bem delineada. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Vamos pensar no América, que é o que nos interessa. Vamos tentar nos armar da melhor maneira possível para tentar vencer o jogo", declarou Drubsky.



O Leão treina nesta terça pela manhã. Viaja em seguida para o Rio Grande do Norte. O zagueiro Kadu, que cumpriu suspensão, retorna ao time.

adblock ativo