Permanência de André Lima depende de recuperação

Seu nome é André Lima, mas ele gosta de ser chamado de Guerreiro Imortal. O atacante garante que não está morto para o futebol e pretende ressurgir das cinzas - ou melhor, de uma grave contusão - para vestir novamente a camisa do Vitória. Para que isto ocorra, resta um mês de recuperação dos seis previstos após cirurgia no joelho direito.

Em julho de 2013, André Lima foi contratado para ser o novo camisa 9, após não se adaptar ao futebol chinês. No dia 28 do mesmo mês, aos 32 da etapa final, o centroavante fez sua estreia no Leão, terminada precocemente 10 minutos depois, quando ele sofreu a lesão.

"Não desejo isto a ninguém. Começar um plano e terminar daquele jeito deixa qualquer um triste, pensando mil coisas. Mas minha fé e minha família me seguraram. Foi duro ver o time andando sem poder fazer nada. Minha vontade é ficar e fazer aquilo que não pude fazer em 2013", disse André.

Falta pouco para o jogador voltar aos gramados. No exame que fez no início da última semana, foi constatada uma melhora considerável no local da contusão. Em um mês, o atleta pode ser integrado ao grupo. Resta saber em qual grupo.

Desejo por renovação

"Meu desejo é fazer parte deste elenco. Meu contrato terminou em dezembro e estou me recuperando. Depois, depende do interesse daqui e da disponibilidade do Beijing, da China. É muita coisa, amigo. Mas vai dar tudo certo", desejou.

Enquanto esteve de molho, o que mais chamou a atenção do atacante foi o reconhecimento da torcida. Nas redes sociais, muitos pedem que ele continue no Barradão. "Todos sabem da minha história em outros clubes, como no Grêmio. Aqui, eu não fiz gol. Participei de apenas um jogo. Mesmo assim, o carinho da torcida me surpreendeu", completou.

Segundo a diretoria do clube, existe a possibilidade de renovar com André Lima. O atleta fica até o próximo dia 10 de fevereiro, e até lá será observado.

"É um jogador que interessa, mas não podemos afirmar nada agora. Precisamos do relatório final de sua recuperação e saber sobre suas condições. Só depois poderemos conversar com o time chinês e com o atleta sobre sua permanência", disse o diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz.

Desde dezembro, André Lima se recupera no Barradão, sem pausa para férias. O atacante foi liberado para trabalhar a parte física, sempre monitorado por profissionais do clube. O jogador já chegou até a realizar atividades com a bola, mas sempre com moderação.

