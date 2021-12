Perigo no alto: Vitória levou 70% de gols em jogadas aéreas

Mesmo com tantos meteoros e meteoritos caindo recentemente do céu, o goleiro Deola está mais preocupado com outro objeto vindo do alto e que ajudou no desastre da eliminação no Nordestão: a chamada 'bola aérea'.

Na atual temporada, basta uma bola lançada na área para o destino ser, pelo menos em 70% dos casos, a rede do goleiro rubro-negro. Dos dez gols sofridos pelo time baiano no Nordestão, sete foram após cruzamentos na área rubro-negra.

Uma chuva de problemas que o próprio técnico Caio Júnior não esconde. Assim, a deficiência será um dos principais focos durante esse período de treinos.

Para o comandante, mais grave que deixar o adversário se antecipar na área é a falha no posicionamento defensivo no momento de um escanteio contra a meta rubro-negra. Dos sete gols sofridos após cruzamentos, quatro aconteceram em cobranças de escanteio: "Os números mostram e devemos ter a humildade de reconhecer nossos erros aéreos na competição. Levamos muitos gols de escanteio, onde a marcação é individual. A determinação era essa. Foi um pouco de falta de concentração de quem jogou e não observou isso. Teremos que corrigir isso".

Paradoxo - Para o goleiro Deola, o erro é em conjunto. "Assim como temos um posicionamento para aproveitarmos ofensivamente as bolas aéreas, como temos feito, também precisamos de concentração quando é para defender", observou.

Deola tem razão em citar tal paradoxo. Mesmo levando 60% dos gols sofridos em bolas lançadas na área, o Leão fez oito dos 14 tentos se beneficiando com bolas lançadas nas aéreas inimigas.



Para o mesmo problema na área não se repetir nas próximas competições, o técnico Caio Júnior tem uma solução: Victor Ramos. Para o treinador, o camisa 3 será o nome para acertar a falha de marcação na área.

Com 34 jogos pelo time em 2012, o zagueiro garante ter a receita para o torcedor não cerrar os olhos a cada jogada ofensiva dos rivais pelo alto. "É simples. Basta cada um fazer seu papel. Os laterais evitando cruzamentos e nós, na área, marcando individualmente, principalmente nos escanteios. Se somos bons atacando pelo alto, devemos ser assim também defendendo", garantiu Victor, que fez seis gols em 2012, sendo cinco de cabeça.

Os sete gols sofridos em jogadas aéreas:

1. Gabriel vacila - Estreia no ano, contra o América-RN, fora. Escanteio lançado na área e Gabriel fura. Fabinho mete o pé e faz

2. Deola sai errado - Contra o Salgueiro, no Barradão. Escanteio no primeiro pau, Deola se atrapalha e Fabrício Ceará mete a cabeça

3. Gabriel vacila II - Contra o ASA, em Arapiraca. Gabriel tira mal o cruzamento e a bola sobra para Léo fazer

4. Sem marcação - Ainda contra o ASA. Escanteio cobrado e Léo, sozinho, faz de cabeça

5. Avenida Mansur - Contra o América-RN, na Toca. Mansur leva drible de Cascata, que cruza na cabeça de Netinho

6. Ninguém sobe - Mata-mata contra o Ceará. Após cruzamento, Magno Alves faz de cabeça

7. Escanteio - Contra o Ceará, Ricardinho cobra córner e Rafael Vaz completa

adblock ativo