Pelo Vitória, Dagoberto enfrenta clube do qual foi ídolo

As histórias da Arena da Baixada, de Dagoberto e do Atlético-PR chegam a se confundir em um breve trecho da linha do tempo. Inaugurado em 1999, o estádio foi, dois anos depois, trunfo crucial na campanha do único título brasileiro do Furacão em 92 anos de existência. A temporada de 2001 marcou também a estreia de Dagoberto, então aos 18, como profissional com a camisa do Atlético.

Neste domingo, 17, - 10 anos após deixar o time no qual foi ídolo, mas saiu pela porta dos fundos por conta de litígio judicial - o veterano de 33 anos volta à Arena para o confronto entre Atlético-PR e Vitória, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O jogador - que, com cinco conquistas, é o recordista de títulos do Campeonato Brasileiro ao lado de Zinho e Andrade - corre atrás de um objetivo bem menor no atual momento da carreira: marcar seu primeiro tento pelo Leão. A qualidade de suas atuações tem até melhorado gradativamente, porém, as chances aparecem e o gol não sai.

"Estou sedento, essa é a palavra. Claro que dentro de uma naturalidade, não é uma coisa que me tira o sono, mas estou buscando intensamente marcar esse gol. Fico feliz por ajudar o time de outras formas, mas é muito bom fazer gol e estou trabalhando por isso", assegura ele, que também busca seu primeiro tento na Arena da Baixado após deixar o clube que o revelou.

Nas três partidas anteriores que fez no estádio defendendo outros times (veja detalhes na lista ao lado), Dagoberto foi sempre hostilizado pela torcida do Furacão. Mágoa por conta da forma que aconteceu sua saída, em 2007, após uma série de graves lesões e um imbróglio judicial. "Ele estourou o joelho e teve o tratamento bancado pelo Atlético. Seu 'agradecimento' foi sair para o São Paulo sem render um tostão para o clube", lembra o jornalista André Wuicik, colaborador do site Furacao.com.

O atacante prefere não voltar a debater profundamente o assunto e garante que não tem problemas ao andar pelas ruas de Curitiba, onde mantém residência. "Quando torcedores do Atlético me encontram na rua, é bem de boa. Eles têm carinho por mim e me perguntam o que aconteceu quando saí. Eu tento explicar de maneira tranquila. Enfim, jogar em Curitiba é sempre gostoso. A Arena é um estádio de nível europeu e tô curioso pra experimentar o novo gramado sintético. Sobre jogar contra o Atlético, a sensação é gostosa também", garante ele, que, pelo Furação, já marcou 25 gols na Baixada.

Apesar do discurso conciliador do veterano, Wuicik acredita que ele será novamente alvo de vaias: "Talvez peguem menos no pé porque já faz muito tempo, mas Dagoberto é uma grande frustração da torcida do Atlético, que deve vaiá-lo por essa lembrança".

Sem Kanu

Com a suspensão do zagueiro Kanu, novamente o técnico Vagner Mancini não vai poder repetir o esquema com três beques que deu certo no triunfo como visitante contra o Grêmio. Ramon joga. No meio, o volante Amaral, criticado pela torcida, sai do time. Quem entra é o prata-da-casa José Wellison.

No Rubro-Negro paranaense, o desfalque é o meio Vinicius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, o jovem Marcos Guilherme deverá ser o escolhido pelo treinador Paulo Autuori.

