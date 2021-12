Pelo twitter, primo de Messi torce por acerto com Vitória

Apesar de ainda não ter sido oficialmente confirmado pela diretoria do Vitória, a chegada do atacante argentino Maxi Biancucchi está cada vez mais certa. Desta vez, foi o próprio jogador que expressou sua vontade, em bom português pela sua conta no Twitter, que a negociação dê certo.

"Estou com muita vontade de vestir essa camisa do vitoria , conheço essa grande torcida e torcer para que de tudo certo. Abraço!".

Segundo informações do seu empresário, também por sua conta no Twitter, a dupla aguarda apenas que o Vitória envie as passagens para vir a Salvador assinar contrato com o rubro-negro baiano.

Maxi, 28 anos, começou sua carreira no San Lorenzo, da Argentina. Após passar por diversos clubes do futebol paraguaio como Libertad, Tacuary e Sportivo Luqueño, o 'primo de Messi' foi contrato pelo Flamengo, onde passou três temporadas (de 2007 a 2009).

Em 2010, se transferiu para o Cruz Azul do México, e jogou as duas últimas temporadas para o Olimpia do Paraguai.





