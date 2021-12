Pela 3ª edição seguida, Vitória é desclassificado pelo Ceará

A chance de vingança acabou aumentando ainda mais a dívida do Vitória no retrospecto recente contra o Ceará. Agora ela ficou impagável em curto prazo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Leão foi eliminado pelo Vovô no mata-mata da Copa do Nordeste. Desta vez, não houve goleada, como nos confrontos de 2013 (4 a 1) e 2014 (5 a 1). O empate em 2 a 2 neste sábado, 11, no Barradão, custou a queda nas semifinais por causa do critério de gols como visitante, após 0 a 0 em Fortaleza.



O Bahia e o atual campeão Sport disputam neste domingo, 12, na Fonte Nova, a outra vaga na final, depois de empate sem gols em Recife. O artilheiro e capitão do Ceará, o baiano Magno Alves, de 39 anos, se declarou torcedor do Vitória e desejou disputar o título com o Tricolor: "Quero voltar pra Bahia".



O Leão se despede com a melhor campanha da competição. Além do ataque mais produtivo, com 1,9 gol por jogo, ele acumulou 23 pontos, contra 23 do alvinegro cearense, 17 do arquirrival e 14 do clube pernambucano.



Terça-feira, 14, o Vitória decidirá classificação à segunda fase da Copa do Brasil, no Barradão, diante da Anapolina. Pode perder por 1 a 0 ou empatar, pois ganhou por 2 a 1 em Goiás. Eliminado do Estadual pelo Colo Colo também em casa, o Leão só tem esse torneio no seu calendário até a abertura da Série B em 9 de maio. Deve promover reformulações no elenco até lá.



O jogo



O Ceará ditou o ritmo da partida. O goleiro rubro-negro Fernando Miguel fez defesaças, como em chute de Fernandinho e bomba de Magno Alves na área. O Leão só teve uma chance clara, com Vander, que falhou, na cara do gol.



O time baiano voltou melhor do intervalo e incendiou o caldeirão. Aos 6 minutos, Rogério, substituto do suspenso Rhayner, iniciou e, de cabeça, concluiu o ataque que abriu o placar. Marinho passou facilmente por Euller e igualou a contagem, aos 13.



O Vitória reclamou de gol anulado, mas logo marcou com o zagueiro Ramon, em rebote de escanteio. Porém, se retraiu, e Nino Paraíba cometeu pênalti que Ricardinho transformou no gol da classificação. Da confirmação da freguesia.

