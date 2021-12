Pedro Ken volta aos treinamentos após ser poupado

O meia Pedro Ken que ficou de fora do último treino do Vitória voltou às atividades nesta terça-feira, 29, em treinamento realizado no estádio de Pituaçu, visando o clássico Ba-Vi, no sábado, 3, na Arena Fonte Nova.

O técnico Vagner Mancini comandou um treinamento com bola e aproveitou para trabalhar o posicionamento da equipe. O treinador tem estudado o rival Bahia e analisado vídeos para encontrar a formação ideal que irá entrar em campo.

Nesta quarta-feira, 30, o time volta a treinar no Barradão (o acesso da imprensa será livre). Quinta-feira, à tarde, no Roberto Santos (mais um dia de treino fechado), Mancini continua a preparação, e conclui na sexta-feira (aberto à imprensa) pela manhã, no Barradão.

